مسلسل عملة نادرة الحلقة الخامسة.. نيللي كريم تنقذ نجلها من الخطف

جاء مسلسل عملة نادرة الحلقة الخامسة بأحداث مثيرة وشيقة، فالعمل من بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، وهو من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل

مسلسل عملة نادرة الحلقة الخامسة

جاء ضمن أحداث الحلقة 5 من مسلسل عملة نادرة، سماع «نادرة» صوت بكاء «يوسف» وتقوم بفتح باب حجرة النوم لتجد رجلا ملثما يحمل يوسف الرضيع ويضع سكينا على رقبته.

وتهم نادرة بالصراخ ولكن حركة يد الرجل بالسكين على رقبة الرضيع مع تحذيره لها يلجمها، ثم يطلب التنازل عن الأرض ويتركهم ويهرب من الشباك، وتحتضن نادرة رضيعها وتبكي.

نيللي كريم والتعاون مع مدحت العدل

تعود نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل لأعلى سعر عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج ماندو العدل الذي يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل فاتن أمل حربي، العام الماضي، وقبله لأعلى سعر.