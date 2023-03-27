مسلسل عملة نادرة.. صراع بين عبدالجبار وحسن أبو عصايا في القرى النائية

حدث خلاف كبير بين كبار البلد بسبب اختفاء «نادرة» التي تجسد دورها الفنانة نيللي كريم، ضمن أحداث مسلسل عملة نادرة، حيث يتهم «عبدالجبار» جمال سليمان أن «حسن أبو عصايا» السبب وراء خطف نادرة وقتل نجله، وبدأ الخبر ينتشر في القري النائية بحثاً عن نادرة.

أحداث مسلسل عملة نادرة في القرى النائية

وشملت أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة الخامسة،التي دارت مشاهدها في القرى النائية، حيث رصدت عائلة عبدالجبار مكافأة كبيرة لمن يعثر على نادرة، وبدأت الأخبار تنتشر في جميع القرى النائية، فضلا عن الصراعات بين العائلة و«حسن أبو عصايا».

أحداث الحلقة 5 من مسلسل عملة نادرة

ضمن أحداث الحلقة 5 من مسلسل عملة نادرة، يذهب حسن أبو عصايا لعبدالجبار ليجده في انتظاره يسلم عليه في مهابة واحترام ولكن دون ترحاب به، يصارح حسن عبدالجبار ويخبره ببراءته من دم بلال ولده.

كما يبرهن ذلك بطلب نسبه، حيث يحلف حسن أبو عصايا لعبدالحبار مؤكداً براءته مما يحدث، يطلب منه عبدالجبار عدم الصلاة جماعه مع أخوه «عطية» حتى تقبل صلاته.، وذلك ضمن أحداث مسلسل عملة ناردة في القرى النائية.