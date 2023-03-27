مسلسل عملة نادرة الحلقة 5.. هروب نيللي كريم من منزل عائلة زوجها لحماية نجلها

بأحداث مثيرة وشيقة، جاء مسلسل عملة نادرة الحلقة الخامسة، هروب نيللي كريم لحماية نجلها، بعدما دخل أحد الملثمين لسرقة نجلها، ولكنه حذرها وأخبرها أن تتنازل عن ميراثها، لذلك قررت نادرة الابتعاد عن منزل عائلة زوجها، والهروب منه لحماية نجلها.

مسلسل عملة نادرة الحلقة الخامسة

ضمن أحداث الحلقة 5 من مسلسل عملة نادرة، تذهب الدكتورة «أنس» التي تجسد دورها الفنانة نيللي كريم لتنادي «نادرة» تجلس معهم وتكتشف عدم وجود نادرة في حجرتها و ترى بقايا أشياء مبعثرة على الأرض، تخبر أنس والدتها.

وبدورها تخبر زوجها عبد الجبار باختفاء نادرة ويتهم عائلة أبو عصايا باختطاف نادرة، وبعد علم عبد الجبار يأمر بغلق جميع منافذ النجع وتفتيش المنازل والمسجد والمدرسة.

أبطال عملة نادرة

العمل من بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.