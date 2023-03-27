حبس عاطلين ضبطا بمواد مخدرة في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية، اليوم الاثنين، بحبس تشكيل عصابي من شخصين لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة على نشاط واسع وخاصة مخدري الحشيش والهيروين.

واستمعت النيابة العامة لأقوال المتهمين في الواقعة، وواجهتهم بتحريات المباحث الجنائية وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمضبوطات من المواد المخدرة.

القبض على المتهمين

ونجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام في منطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية، في استهداف تشكيل من أخطر العناصر المروجة للمخدرات في المنطقة.

واستهدفت الحملة بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية والبؤر الإجرامية القائمة على إعادة تدوير مخدري الحشيش والهيروين وأماكن تخزين المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

ضبط المتهمين بالمواد المخدرة

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط أحد المتهمين مقيم بدائرة مركز فايد في الإسماعيلية وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالي 10 كيلوجرامات، فيما ضبطت الحملة داخل منزله مكبسا للمواد المخدرة بمشتملاته يستخدمه المتهم في تصنيع وإعادة تدوير المواد المخدرة قبل بيعها.

قانوني: عقوبة تصل للمؤبد

وقال محمد حسن، محام، إن عقوبة المتهم قد تصل إلى السجن المؤبد، مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية تقرر معاقبة المتهمين في قضايا المخدرات بأقصى العقوبة لما تمثله عملية الاتجار في المخدرات من خطر علي الفرد والمجتمع.