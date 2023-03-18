ضبط «استروكس» و«هيروين» بـ1.3 مليون جنيه مع شخصين في الجيزة

أكّدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين، مقيمان بمحافظة الجيزة، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، متخذان من دوائر أقسام المديرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما، بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وبحوزتهما (كمية من مخدر الاستروكس وزنت 12,250 كيلوجرام – كمية من مخدر البودر وزنت كيلوجرام – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي قرابة 2 مليون جنيه – 5 هواتف محمولة)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و387 ألفًا و500 جنيه.