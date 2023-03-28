10 معلومات عن تطوير مرفق الإسعاف ضمن حياة كريمة بأسيوط: يضم 39 نقطة

تجري محافظة أسيوط، إنشاء وتطوير 39 نقطة إسعاف جديدة بقرى المحافظة، بتكلفة إجمالية بلغت 68 مليون جنيه، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وفيما يلي أبرز 10 معلومات عن المشروع، بحسب تصريحات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط:

- أجمالي عدد نقاط الإسعاف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة 39 نقطة إسعاف.

- تتضمن المشروعات إنشاء وتطوير نقاط الإسعاف بقرى 7 مراكز تشملها المبادرة.

- تبلغ القيمة الاجمالية لمشروعات نقاط الإسعاف بالمحافظة 68 مليون جنيه.

- تشمل أعمال التطوير مستوى التجهيزات ورفع كفاءة العنصر البشرى.

- مبادرة حياة كريمة تسهم في رفع كفاءة مرفق الإسعاف بالمحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

- الإسعاف يمثل بداية الطريق للوصول إلى مستوى صحي متميز لأن وجود سيارات مجهزة ومسعفين على مستوى عال من التدريب، يضمن تقديم العلاج لمرضى ومصابي حالات الطوارئ.

- لمرفق الإسعاف دور كبير في الحفاظ على حياة المصابين لحين دخولهم المستشفى لاستكمال العلاج.

- سرعة التواصل مع المواطنين لتقديم خدمات الإسعاف في أسرع وقت وتقديم الخدمات الصحية.

- تزويده بأحدث الوسائل الصحية لاسعاف المرضي وتدريب أطقم الإسعاف على أعلى مستوى.

- مبادرة حياه كريمة تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين في كل قطاعات الحياة، والتي يأت على رأسها القطاع الصحي.