يسعى المواطنون لمعرفة موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم الثلاثاء 28-3-2023، بالتزامن مع سادس أيام شهر رمضان المبارك، إذ يختلف الموعد من محافظة إلى أخرى، طبقا لما أعلنته هيئة المساحة المصرية.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم الثلاثاء في 28-3-2023، في إطار الخدمات التي تقدمها إلى القراء.

موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم 27-3-2023

ويأتي موعد صلاة الفجر في البحيرة في تمام الساعة 4:24 دقيقة بفارق دقيقتين عن موعد أذان الفجر أمس الأحد 26-3-2023.

وعن عدد ساعات الصيام في البحيرة بلغت 14 ساعة و 10 دقائق بفارق دقيقتين عن عدد ساعات صيام أمس.

موعد الإفطار في البحيرة اليوم الاثنين 27-3-2023

وعن إمساكية سادس أيام شهر رمضان في البحيرة والتى توافق 28-3-2023طبقا لبيان هيئة المساحة المصرية جاءت على النحو التالي:

فجر 4:24 صباحاً

ظهر 12:3 مساءً

عصر 3:34 مساءً

المغرب 6:14 مساءً

عشاء 7:32 مساءً

وتكثف مديرية الأوقاف في محافظة البحيرة جهودها لتطهير المساجد، إذ وجه وكيل الوزارة، بضرورة استمرار حملات تطهير المساجد على مدار اليوم في بنطاق المحافظة.