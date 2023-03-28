موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم الثلاثاء 28-3-2023
كتب:
إحسان شعبان
12:01 ص | الثلاثاء 28 مارس 2023
موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم
يسعى المواطنون لمعرفة موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم الثلاثاء 28-3-2023، بالتزامن مع سادس أيام شهر رمضان المبارك، إذ يختلف الموعد من محافظة إلى أخرى، طبقا لما أعلنته هيئة المساحة المصرية.
تقدم «الوطن» خلال السطور التالية موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم الثلاثاء في 28-3-2023، في إطار الخدمات التي تقدمها إلى القراء.
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ويأتي موعد صلاة الفجر في البحيرة في تمام الساعة 4:24 دقيقة بفارق دقيقتين عن موعد أذان الفجر أمس الأحد 26-3-2023.
وعن عدد ساعات الصيام في البحيرة بلغت 14 ساعة و 10 دقائق بفارق دقيقتين عن عدد ساعات صيام أمس.
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وعن إمساكية سادس أيام شهر رمضان في البحيرة والتى توافق 28-3-2023طبقا لبيان هيئة المساحة المصرية جاءت على النحو التالي:
فجر 4:24 صباحاً
ظهر 12:3 مساءً
عصر 3:34 مساءً
المغرب 6:14 مساءً
عشاء 7:32 مساءً
وتكثف مديرية الأوقاف في محافظة البحيرة جهودها لتطهير المساجد، إذ وجه وكيل الوزارة، بضرورة استمرار حملات تطهير المساجد على مدار اليوم في بنطاق المحافظة.