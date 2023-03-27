أوضحت إمساكية شهر رمضان المبارك مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الاثنين 27-3-2023 الموافق الخامس من رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في السعودية اليوم الاثنين 27-3-2023

وفيما يلي تقدم بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم وتهم القراء في الوطن العربي في التقرير التالي، مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في السعودية اليوم الاثنين 27-3-2023، والتي جاءت على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في السعودية اليوم الاثنين 27-3-2023

ووفق إمساكية شهر رمضان في المملكة العربية السعودية للعام الجاري 1444 هجريًا 2023 ميلاديًا، جاءت مواعيد الفروص الخمس كالآتي:

يرفع أذان الفجر في تمام الساعة 5:02 صباحًا.

بينما ينادي لأذان الظهر في تمام الساعة 12:26 ظهرًا.

ويأتي موعد أذان العصر في 3:51 مساءً.

في حين يرفع أذان المغرب وموعد الإفطار في تمام الساعة 6:34 مساءً.

وتأتي آخر الفروض الخمس العشاء في تمام الساعة 8:04 مساءً.

موعد عيد الفطر المبارك في السعودية

ويأتي موعد الرؤية الشرعية لاستطلاع هلال شهر شوال المبارك في دولة المملكة العربية السعودية يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان المبارك، بينما فلكيًا جرى تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك السبت 22 أبريل المقبل.