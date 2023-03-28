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موعد أذان الفجر في أسيوط اليوم الثلاثاء 28-3-2023 السادس من رمضان

كتب:

حسن عبد النعيم
12:02 ص | الثلاثاء 28 مارس 2023
مساجد أسيوط - أرشيفية

مساجد أسيوط - أرشيفية

يهتم الصائمون بقرى ومراكز محافظة أسيوط، بمعرفة موعد أذان الفجر في أسيوط يوم الثلاثاء 28-3-2023، سادس أيام شهر رمضان الفضيل.

موعد أذان الفجر في أسيوط يوم الثلاثاء 28-3-2023

ويأتي موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 28 -3-2023 الساعة 4:26 صباحا، ويبلغ عدد ساعات الصيام خلال اليوم السادس من شهر رمضان الفضيل 14 ساعة و4 دقائق، حيث يتوافد المصلون خلال شهر رمضان الفضيل على أداء الصلاة جماعة في المساجد للتمتع بروحانيات الشهر الفضيل وقراءة أجزاء من القرآن الكريم.

إمساكية شهر رمضان في محافظة أسيوط

وأعلنت إمساكية شهررمضان مواعيد الصلوات بمحافظة أسيوط بحسب قسم التقويمات بالهيئة العامة للمساحة المصرية، وتأتي صلاة الفجر في الساعة 4:26 صباحا، والشروق الساعة 5:51 صباحا، والظهر الساعة 12:00 مساء، وصلاة العصر الساعة 3:29 مساء، والمغرب الساعة 6:10 مساء، والعشاء 7:26 مساء.

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