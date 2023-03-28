موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 28-3-2023

مع انطلاق سادس أيام شهر رمضان المبارك، تتجه أعين أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط إلى معرفة موعد اذان الفجر في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 حيث يبدأ معه الصوم ليوم جديد وبالتالي يكون موعده هام للغاية.

موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم

وفي هذا الصدد، يستعرض «الوطن» موعد اذان الفجر في الإسكندرية اليوم، وذلك وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، عن مواقيت الصلاة اليوم، والذي يتم خلال الساعة 4:26 فجراً ويختتم الصوم في 6:17 مساء.

أذان الفجر اليوم في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 28-3-2023

وبذلك يكون اذان الفجر اليوم في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 قد شهد نقص دقيقة عن اليوم السابق ما يعني زيادة في دقائق الصوم خلال سادس الأيام.

عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في الإسكندرية

وبناء على ذلك يكون عدد ساعات الصيام اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في الإسكندرية 14 ساعة و11 دقائق صوم، أي بزيادة 11 دقائق عن اليوم الأول نتيجة تقديم موعد صلاة الفجر وتأخر موعد صلاة المغرب.