مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» في خامس أيام رمضان 2023

يحرص الراغبون في السفر إلى محافظة القاهرة، من محافظة الإسكندرية وطنطا، إلى معرفة مواعيد القطارات خط الإسكندرية - القاهرة، في خامس أيام شهر رمضان المبارك، اليوم الاثنين 27-3- 2023، وخاصة مع تعديل هيئة سكك حديد مصر مواعيد القطارات لتتناسب مع شهر رمضان المبارك.

تقدم «الوطن» إلى قرائها، خدمة مواعيد القطارات في خامس أيام شهر رمضان المبارك 1444 هجرية، وبعض التأخيرات والتهديات المتوقعة اليوم الاثنين لعدد من القطارات.

قطارات الإسكندرية - القاهرة

- قطار رقم 602، مكيف، موعد القيام الساعة 6 صباحا من محطة الإسكندرية.

- قطار رقم 906، مكيف، موعد القيام من محطة الإسكندرية الساعة 7.30، بعد أن كان موعده 7.00 صباحاً.

- قطار رقم 900، مكيف، موعد القيام 8.15 صباحا، من محطة الإسكندرية.

- قطار رقم 912، مكيف، موعد القيام من محطة الإسكندرية 11.30 ظهراً.

- قطار رقم 914، مكيف، موعد القيام من محطة الإسكندرية 1:00 ظهرا.

- قطار رقم 18 ، مكيف، موعد القيام من محطة الإسكندرية الساعة 1:15 ظهرا.

- قطار رقم 916، مكيف، موعد القيام من محطة الإسكندرية مباشرا إلى محطة رمسيس الساعة 2.00 ظهراً.

- قطار رقم 922، مكيف، موعد القيام من محطة الإسكندرية 3.30 عصراً.

- قطار رقم 930، مكيف، موعد القيام من محطة الإسكندرية الساعة 8.10 مساء.

التهديات والتأخيرات المتوقعة

وأعلنت هيئة سكك حديد مصر، حدوث تهديات وتأخيرات متوقعة إلى عدد من القطارات على الوجه البحري اليوم الإثنين، 27-3-2023، نظرا لما تشهده خطوط السكك الحديد أعمال تطوير وصيانة ما يحافظ على سلامة المواطنين، وتشمل التهديات والتأخيرات ما يلي:

- خط القاهرة - الإسكندرية التأخير نحو 30 دقيقة.

- خط طنطا - المنصورة - دمياط التأخير نحو 45 دقيقة.

- خط قليوب - شبين القناطر - الزقازيق - المنصورة والتأخير نحو 45 دقيقة.