بعد اعتماد تدريسها في المرحلة الإعدادية.. اعرف أسرار اللغة الإيطالية

أعلنت وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية، تدريس اللغة الإيطالية في المدارس الحكومية بداية من الصف الأول الإعدادي من العام المقبل 2024، وجاء ذلك بعد استقبال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ميشيل كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة من أجل الاستفادة من الخبرات الإيطالية في تطوير التعليم الفني وتحقيق التنمية المستدامة.

عدد المتحدثين باللغة الإيطالية حول العالم

ولكن ما هي التفاصيل الخاصة باللغة الإيطالية؟، الإحصائيات تقول إن الإيطالية يتحدث بها نحو 130 مليون شخص منهم 60 مليونا في إيطاليا وحدها ونحو 70 مليونا آخرين في مختلف دول العالم، والإيطالية هي إحدى اللغات الرسمية الـ 4 في الاتحاد السويسري بجانب الألمانية والفرنسية والرومانية.

عدد حروف اللغة الإيطالية

وتعتبر اللغة الإيطالية اللغة الرسمية في سان ماريون والأولى بعد اللاتينية في دولة الفاتيكان الدينية الموجودة وسط العاصمة الإيطالية روما وتعد أصغر دولة في العالم، وتنتمي الإيطالية إلى اللغات الرومانسية المنسوبة إلى اللغة اللاتينية ولكن الإيطالية هي أقرب اللغات إلى اللاتينية، وتضم اللغة الإيطالية 21 حرفا.

تأثر الإيطالية باللغة العربية

تأثرت اللغة الإيطالية باللغة العربية حيث تتشابه كلمات الجبر والفندق والمجلة والسلطان وسكر والليمون والقهوة وكلمة غدا وكلمة تعريفة المعبرة عن أصغر القيم في العملة في إيطاليا وكلمة الخوارزميات.

لماذا الإيطالية لغة الحب والموسيقى؟

ويطلق على اللغة الإيطالية لغة الحب والموسيقى والفن في ظل النطق الخاص بالحروف الساكنة وحروف العلة وهذا يساعد على نطقها بشكل موسيقى.

يساهم التوزيع الإيقاعي للحروف الساكنة وحروف العلة في إعطاء اللغة الإيطالية اللكنة التي تتميز بها، وهذا هو السبب في أن المتحدثين باللغات الأخرى كثيرًا ما يقولون إن الإيطالية تبدو بشكل طبيعي مثل الغناء، وتصنف اللغة الإيطالية بأنها ثالث لغة في الولايات المتحدة وبريطانيا.