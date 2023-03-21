رئيسة الوزراء الإيطالية تؤيد خطط حكومتها لزيادة الإنفاق العسكري

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، إنها تقف إلى جانب خطط حكومتها لزيادة الإنفاق العسكري، مؤكدة أنه من الضروري الدفاع عن «الحرية».

جاء ذلك في بيان لميلوني، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، قبل قمة الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها هذا الأسبوع، بحسب وكالة أنباء «أنسا» الإيطالية.

ضرورة مواصلة الضغط على روسيا

وشددت ميلوني أيضا على ضرورة مواصلة الضغط على روسيا بعد حربها في أوكرانيا، موضحة أن الحكومة الإيطالية «معتادة على الدفاع عن المصلحة الوطنية».

وأضافت: «لم نخف أبدا أي سر عن رغبتنا في زيادة المخصصات للإنفاق العسكري كما فعلت حكومات سابقة».

وقالت ميلوني: «نحن نتحمل المسؤولية لأننا مقتنعون أن احترام الالتزامات (بشأن الإنفاق العسكري) حيوي للدفاع عن المصلحة الوطنية.. الحرية لها ثمن».

تقديم دعم عسكري لكييف

وأبدت ميلوني تأييدها لموقف إيطاليا في تقديم دعم عسكري لكييف ودعم العقوبات الغربية على موسكو في أعقاب تدخلها العسكري، مؤكدة أن «الضغط على موسكو أساسي على المستوى الجيوسياسي والدبلوماسي لضمان احترام القانون الدولي وتهيئة الظروف لطريق مفاوضات للتوصل إلى سلام عادل».