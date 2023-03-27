أحداث الحلقة 4 من مسلسل جعفر العمدة.. محمد رمضان يهدي زينة «سيارة»

عرضت الحلقة الرابعة من مسلسل «جعفر العمدة»، بطولة الفنان محمد رمضان، عبر شاشة قناة dmc، وشهدت الحلقة العديد من الأحداث المشوقة.

تفاصيل الحلقة 4 من مسلسل جعفر العمدة

وشهدت أحداث الحلقة 4، إهداء محمد رمضان الذي يجسد شخصية «جعفر العمدة»، سيارة غالية لزوجته الرابعة زينة، وتطلب والدة منة فضالي، شيئا يخص «زينة» لعمل سحر لها، لكنها تحضر هاتفها بالخطأ، ويشك الجميع في مي كساب، وتهددها زينة أنّها ستحرر محضرا ضدها، إن لم تجد الهاتف، حتى وصلت منة فضالي إلى المنزل وسمعت زينة صوت رنة هاتفها.

واتجهت زينة إلى والدها بعد خروجه من السجن، لتخبره بأنّها تزوجت بجعفر العمدة، لكنها تفتقد شعور الأمان معه، بعد أن قتل شقيقة زوجته.

مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، ويُعرض عبر قناة DMC مرتين كإعادة، في تمام الساعة الخامسة صباحًا، والثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء يوميا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد رمضان، ومي كساب، وإيمان العاصي، بيومي فؤاد، وعصام السقا، ومنة فضالي، وهالة صدقي، ومنذر رياحنة، طارق النهري، أحمد داش، لمي كتكت، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.