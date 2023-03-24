مشهد طريف بين زينة ومحمد رمضان في جعفر العمدة يحظى بتفاعل كبير

نجحت الحلقة الأولى من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، الذي يتعاون فيه مع المخرج محمد سامي، بوتيرة أحداثها المفاجئة في جذب للجمهور، بل وتصدرت تريندات مواقع التواصل الاجتماعي.

مشهد الفنانة زينة في جعفر العمدة

جاء مشهد الفنانة زينة وهي تطلب من الفنان محمد رمضان أن يسلّفها مبلغ 40 مليون جنيه لتتمكن من إخراج والدها من السجن، ليلقى تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن الحلقة الأولى من مسلسل جعفر العمدة.

ليرد عليها الفنان محمد رمضان ساخرا: «طيب بعد لما أسلفك الـ40 مليون ووالدك يخرج من السجن ونفرح، فلوسي هترجع لي ازاي».

بدأت القنوات الفضائية، عرض الحلقات الأولى من المسلسلات الرمضانية الخميس، وهو ما دفع الجمهور للبحث عن مسلسلات رمضان 2023، وموعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل جعفر العمدة والقنوات الناقلة.

الحلقة الأولى من مسلسل جعفر العمدة

وضمن خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل جعفر، والقنوات الناقلة، ضمن مسلسلات رمضان 2023.

قصة مسلسل جعفر العمدة في رمضان 2023

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة فى إطار اجتماعي، حول جعفر العمدة، الذي يجسد شخصيته محمد رمضان، متزوج بـ3 سيدات رغم صغر سنه، ويمتلك شركات مقاولات، ويدخل في صراعات عديدة ثم يقابل «عايدة»، ويتعرف عليها، وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت.