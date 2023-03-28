بعد صفقة سيليكون فالي.. «داو جونز» وستاندرد أند بورز يرتفعان

أغلق المؤشران داو جونز وستاندرد أند بورز 500 على ارتفاع، إذ عززت صفقة شراء أصول بنك سيليكون فالي، ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي، في حين هوى الانخفاض في أسهم التكنولوجيا، ومنها أبل، بالمؤشر ناسداك، وذلك بحسب وكالة رويترز.

ارتفاع أسهم بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز

وقفزت أسهم بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز، بعد أن قال إنه سيستحوذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي، الذي انهار هذا الشهر في أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية في 2008.

ارتفاع داو جونز وانخفاض ناسداك

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 194.55 نقطة أو 0.6 في المئة إلى 32432.08 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 500 بواقع 6.54 نقطة أو 0.16 في المئة إلى 3977.53 نقطة، وكان ناسداك المجمع أقل حظا من سابقيه، إذ انخفض 55.12 نقطة أو 0.47 في المئة إلى 11768.84 نقطة.