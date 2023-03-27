مسلسل ضرب نار الحلقة الخامسة بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.. الليلة

حقق مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، نجاحا كبيرا في أول 4 حلقات، وهو ما جعل الجمهور يتابعون عن كثب ويتساءلون عن المواعيد والقنوات التي تنقل هذا المسلسل.

مسلسل ضرب نار الحلقة الخامسة

ومن القنوات التي ستنقل مسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، أون، والتردد 10853، أما معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر عرض مسلسل ضرب نار حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

أحداث الحلقة الثالثة من المسلسل

اقتحم «العترة» للمرة الثانية منزل «مهرة» التي تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وحاولت الاستغاثة، لكن جابر الكوماندا تدخل في الوقت المناسب وتصدى له، واستطاع أن يلقنه ورجاله «علقة ساخنة».

وأجرت «مهرة» مسكنا لـ«جابر» مقابل مبلغ، بعدما وقعت بينهما مشكلات في بداية تعارفهما، لكنهما تعرفا على بعض ويحدث تقاربا وتتوّج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويجسد دوره الفنان ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.

أبطال مسلسل ضرب نار

يشارك في بطولة مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، نخبة من الفنانين، منهم سهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري.