ينتظر أهالي محافظة الأقصر بعد ساعات قليلة، موعد أذان الفجر في الأقصر اليوم الثلاثاء 28-3- 2023، سادس أيام شهر رمضان المبارك، حيث يتحرى أهالي المحافظة موعد صلاة الفجر بدقة، فيحرص الكثيرون على أداء الفرائض والصلاة في توقيتها بشهر رمضان المبارك، عملا بالسنة النبوية الشريفة.

وموعد أذان الفجر في الأقصر اليوم الثلاثاء 28-3-2023، حددته هيئة المساحة لمدينة الأقصر وقراها، بينما يختلف عن المحافظات المجاورة لها في قنا وأسوان، فتوقيت كل محافظة يحدد بناء على خطوط الطول والعرض ومساقط الظل بها.

موعد أذان الفجر في الأقصر اليوم الثلاثاء 28-3-2023

موعد أذان الفجر في الأقصر اليوم الثلاثاء 28-3-2023، سادس أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 4:25 صباحًا، وفقًا لإمساكية شهر رمضان المبارك لهذا العام، التي أعلنتها هيئة المساحة المصرية بعد حساب خطوط الطول والعرض، لمحافظة الأقصر ومدتها قبل شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر

يختلف موعد أذان الفجر في الأقصر اليوم الأثنين 28-3-2023، عن موعد أذان الفجر بخامس يوم من شهر رمضان المبارك بفارق دقيقة واحدة حيث رفع الأذان في اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 4:26 دقيقة.