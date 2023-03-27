موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة الثلاثاء 28-3-2023 سادس أيام رمضان

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء صيام يوم السادس من شهر رمضان المبارك، ويستعد المواطنون لأداء صلاة الفجر في شهر العبادات والخير، ويبحثون عن موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة يوم الثلاثاء 28-3-2023، وسط أجواء احتفالية ورمضانية مميزة في شوارع عاصمة مصر خاصة المناطق التاريخية.

موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة يوم الثلاثاء سادس أيام رمضان

وتبلغ عدد ساعات الصيام في يوم الثلاثاء 28-3-2023 سادس أيام رمضان 14 ساعة و9 دقائق فقط، وفق ما أكدته هيئة المساحة المصرية عبر موقعها الرسمي.

كما أوضحت أن موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة يوم الثلاثاء 28-3-2023 سادس أيام رمضان تكون في الساعة الرابعة و 22 دقيقة، علي أن يكون موعد السحور في الساعة الثانية ودقيقتين، وموعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة ودقيقتين، وموعد الشروق في تمام الساعة الخامسة و50 دقيقة.