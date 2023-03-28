«الحوار الوطني» يشيد بالاستجابة السريعة للرئيس بشأن الإشراف القضائي الكامل للانتخابات

توجّه مجلس أمناء الحوار الوطني بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لاستجابته السريعة لما صدر في بيان مجلس أمناء الحوار الوطني، في اجتماعهم الأخير، يوم أمس، الموافق 26 مارس 2023، والخاص، من مقترَح متعلّق بإجراء تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، المادة (34) من الدستور، والذي يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.

وأعلن الرئيس منذ قليل، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، متابعته لمجريات الحوار، وإشادة سيادته بالجهود المبذولة من كافة القائمين على الحوار الوطني.

موثمن ما جرى مناقشته أثناء جلسة الأمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الإنتخابية، ووجه الرئيس الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية.

ويؤكد مجلس أمناء الحوار الوطني على قيامه بكل الإجراءات والخطوات التي تخدم الحوار والنقاش من أجل مصرنا الغالية ومصلحة المواطن.