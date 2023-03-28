يحيى وكنوز 2.. يحيى يقرر البحث عن النصف الثاني من بردية الحياة

دار خلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل يحيى وكنوز 2، حوار بين يحيى وسينو بخصوص المشكلات التي يتسبب فيها الأول، خاصة الدكتور عجيب الذي يطارد يحيى من أجل الوصول إلى سر بردية الحياة، وأيضًا يريد السيطرة على كل البرديات التي بها جميع أسرار العالم القديم.

وأكد يحيى، أن الدكتور عجيب يبحث عنه كي يحصل على بردية معينة ومعها برديات أخرى ذات صلة بالعصور القديمة، مشيرًا إلى أنها برديات مهمة لأنها تاريخية، وبها معلومات من آلاف السنين، لذلك قرر أن يغير التاريخ، متابعا أنه سيبحث عن النصف الثاني من بردية الحياة، وسيدون بردية في كل زمن سيكون فيه.

موعد مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني

ويعرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني على قناة «dmc» في تمام الساعة 6:15 مساءً ويعاد في تمام الساعة الـ 7:30 من صباح اليوم التالي.

كما يعرض المسلسل على قناة «dmc دراما» في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا في الـ 1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضًا على منصة «Watch IT».

وهو مسلسل كارتون موجه للأطفال، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضي وأحمد صلاح حسني ومحمد ثروت وإسلام جمال.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدين من أصحاب الهمم مشاهدة المسلسل.