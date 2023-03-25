مؤلف يحيى وكنوز: الموسم الثاني يناقش الحضارة المصرية القديمة بشكل مختلف

حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، علي عودة المسلسلات الكارتونية للساحة مرة أخرى خلال السباق الرمضاني، إذ جرى عرض مسلسل يحيى وكنوز العام الماضي، عبر شاشة قناة «dmc»، واستطاع حينها جذب شريحة كبيرة من الجمهور، وبناء على هذا النجاح، قررت الشركة، إنتاج الموسم الثاني من العمل لعرضه علي نفس القناة.

فكرة يحيى وكنوز

وجاءت فكرة يحيي وكنوز مختلفة؛ إذ يظهر العمل ملامح الحضارة المصرية القديمة من خلال مغامرات يدخلها بطلا العمل إياد أحمد الذي يجسد شخصية «يحيى» وبثينة هاني التي تقدم بدور «كنوز»، لاكتشاف الآثار المصرية، وتناول الجزء الأول من العمل زيارة متحف المومياوات الملكية، ونجحوا بشكل كبير في تقديم رسالتهم للجمهور، ويستمر الموسم الثاني في اكتشاف عظمة التاريخ المصري القديم.

مؤلف مسلسل يحيى وكنوز يكشف تفاصيل الموسم الثاني

ومن جانبه، قال السيناريست محمد عدلي، مؤلف مسلسل يحيي وكنوز، إن الموسم الثاني من العمل، يناقش الحضارة المصرية القديمة بشكل مختلف، وتظهر خلال الاحداث شخصيات ملوك مختلفة عن الموسم الاول، مع استمرار الشخصيات الرئيسية للعمل، يحيي وكنوز، ومدرس التاريخ الذي يجسد شخصيته الفنان عصام السقا، وشخصية «سينو»، الذي يجسد شخصيتها الفنان علاء مرسي.

وأشار إلى أنه يراهن على شخصية «الدكتور عجيب»، التي يجسدها الفنان محمد ثروت، وتحقق نجاحا كبيرا، كما حققت شخصية «سينو» في الموسم الماضي إذ تفاعل معها الجمهور.