مسلسل يحيى وكنوز يتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي

تصدر مسلسل يحيى وكنوز تريند محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه في حلقاته الأولى من الموسم الثاني.

مسلسل يحيى وكنوز

ويعرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني بعنوان «سر البردية»، ويستعرض من خلال الحلقات معلومات عديدة عن الحضارة المصرية القديمة، وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعوما بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدين من أصحاب الهمم من مشاهدة المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني والقنوات الناقلة

وكشفت شبكة قنوات «DMC»، عن مواعيد عرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني والقنوات الناقلة، ويعرض المسلسل في تمام الساعة الـ 6:15 مساء، ويعاد في تمام الساعة الـ 7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على «DMC دراما» في تمام الساعة الـ 10:30 مساء، ويعاد في الـ 1:30 من ظهر اليوم التالي.