ساعات قليلة تفصل أهالي محافظة أسوان، عن موعد أذان الفجر في أسوان الیوم الثلاثاء 28-3-2023 سادس أيام شهر رمضان المبارك، ليتحدد موعد الأذان اليوم بمدينة أسوان، وفقا للهيئة العامة للمساحة المصرية، ويُرفع في تمام الساعة 4:32 دقيقة صباحًا، بينما كان موعد أذان الفجر في خامس أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 4:33 دقيقة فجرا.

موعد أذان الفجر في أسوان اليوم الثلاثاء 28-3-2023

موعد أذان الفجر في أسوان اليوم الثلاثاء 28-3-2023، يُحدد وفقا لإمساكية شهر رمضان 2023 لمحافظة أسوان والمدن التابعة لها، وتضم أيضا مواقيت الصلاة بمحافظة أسوان الإمساكية العامة لكل المحافظات، ومواقيت الصلاة بشتى محافظات مصر.

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم

وتضم إمساكية شهر رمضان 2023 المعلنة عن هيئة المساحة المصرية اليوم لمحافظة أسوان مواقيت الصلاة، في سادس أيام شهر رمضان المبارك، كما يلي:

رفع أذان الفجر: 4:32 صباحًا.

موعد الشروق: 5:25 صباحًا.

موعد رفع اذان الظهر: 12:00 مساءً.

موعد رفع العصر: 3:26 مساءً.

موعد رفع أذان المغرب: 6:5 مساءً.

موعد صلاة الفجر

يلي موعد أذان فجر اليوم السادس لشهر رمضان المبارك بداية الصيام، وموعد صلاة الفجر بمحافظة أسوان بدقائق معدودة، عقب الانتهاء من الأذان الثاني وإقامة صلاة الفجر.