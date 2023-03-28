يحرص المسلمون على أداء الصلوات الخمس في موعدها، لذلك يبحثون عن موعد أذان الفجر في قنا اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في سادس يوم بشهر رمضان المعظم.

موعد أذان الفجر في قنا

وتواصل «الوطن» تقديم خدماتها للمواطنين في محافظة قنا، ومن بينها موعد أذان الفجر في قنا اليوم الثلاثاء 28-3-2023، وفق هيئة المساحة المصرية.

وبحسب إمساكية رمضان 2023 في محافظة قنا، الصادرة من هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الفجر والمغرب في سادس يوم برمضان في محافظة قنا، كالتالي:

موعد أذان الفجر: 4:21 صباحا.

السحور: 2:01 صباحا

الإفطار: 6:04 مساء

عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة في قنا

وبحسب هيئة المساحة المصرية ، إن عدد ساعات الصيام ليوم الثلاثاء سادس أيام رمضان في قنا 14 ساعة و35 دقائق.

وكان الآلاف من أهالي محافظة قنا أدوا صلاة التراويح في نحو 3995 مسجدا على مستوى محافظة قنا، مخصصة لإقامة الصلوات وشعائر شهر مضان الكريم، وذلك بحسب مديرية الأوقاف في قنا.

كما حرص الآلاف من المواطنين في محافظة على أداء صلاة التراويح في توقيتها وفي المساجد.