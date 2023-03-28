موعد أذان الفجر في المحافظات والقاهرة اليوم الثلاثاء 28-3-2023

ينتظر المواطنون بمختلف أنحاء مصر، موعد أذان الفجر في جميع المحافظات اليوم الثلاثاء 28-3-2023، بعد ساعات قليلة ليبدأوا صيام اليوم السادس بالشهر الكريم.

اختلاف موعد أذان الفجر في المحافظات اليوم الثلاثاء 28-3-2023

موعد أذان الفجر في جميع المحافظات اليوم الثلاثاء 28-3-2023 يختلف من محافظة لأخرى ومدينة لأخرى بعدة دقائق، ذلك وفقًا لخطوط الطول والعرض بفارق زمني يصل بين بعض المحافظات إلى 15 دقيقة، خاصة بين محافظات الوجه البحري والوجه القبلي، وفقا لإمساكية شهر رمضان المبارك المعلنة عن هيئة المساحة المصرية.

موعد أذان الفجر في المحافظات اليوم

تنشر «الوطن» موعد أذان الفجر في مختلف المحافظات اليوم الثلاثاء 28-3-2023، وفقًا لإمساكية رمضان 2023 المعلنة عن هيئة المساحة المصرية لكل مدينة على حده:

موعد أذان الفجر الثلاثاء بسوهاج: 4:37 صباحًا.

موعد أذان الفجر الثلاثاء بالإسكندرية: 4:34 صباحًا.

موعد أذان الفجر الثلاثاء بالبحر الأحمر: 4:16 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر الثلاثاء بالجيزة: 4:35 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر الثلاثاء بالسويس: 4:19 صباحًا.

موعد أذان الفجر الثلاثاء بالقاهرة: 4:25 صباحًا.

موعد أذان الفجر الثلاثاء بالفيوم: 4:26 صباحًا.

موعد أذان الفجر الثلاثاء بدمياط: 4:23 صباحًا.

موعد اذان الفجر الثلاثاء بالدقهلية: 4:23 صباحًا.

موعد أذان الفجر الثلاثاء ببورسعيد: 4:42 صباحًا.

موعد أذان الفجر الثلاثاء بالمنوفية: 4:29 صباحًا.

موعد أذان الفجر الثلاثاء بكفر الشيخ: 4:33 صباحًا.

موعد أذان الفجر الثلاثاء بأسوان: 4:32 صباحًا.

موعد أذان الفجر الثلاثاء بالشرقية: 4:21 صباحًا.

موعد أذان الفجر الثلاثاء بقنا: 4:5 صباحًا.

موعد أذان الفجر الثلاثاء بالمنيا: 4:29 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر الاثنين بالبحيرة:4:27 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر الاثنين بالقليوبية: 4:25 صباحًا.

موعد رفع أذان الفجر الاثنين بالغربية: 4:25 صباحًا.