مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة الخامسة.. أحمد مكي في برج القاهرة

مغامرة جديدة يخوضها الفنان أحمد مكي في الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع بصحبة مربوحة، التي تجسد دورها الفنانة رحمة أحمد فرج.

الكبير ومربوحة في مصر

ويقرر الكبير السفر مع مربوحة إلى مصر لتجديد حبهم وكسر ملل الحياة الزوجية، ويقرران زيارة العديد من الأماكن في مصر، وفور وصول مربوحة إلى محطة مصر تنبهرت وتلعب على السلالم المتحركة، ويذهبان إلى برج القاهرة بناء على رغبة زوجته مربوحة، ورغم أنّ الكبير كان مترددا في البداية خوفا على مربوحة من فوبيا المرتفعات، يتضح بعد ذهابهما أنّ الكبير لديه هذه الفوبيا.

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 7

تدور أحداث الجزء السابع مسلسل الكبير أوي في إطار كوميدي حول المشاكل الزوجية التي أصابت الكبير بعد ملل الحياة الزوجية بينة وبين زوجته مربوحة، ويحاولان تخطي هذا الشعور من خلال العديد من المواقف الكوميدية خلال الأحداث.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع يضم عددا من ضيوف الشرف، أبرزهم لورديانا ونور اللبنانية ومحمد توب، والمسلسل تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.