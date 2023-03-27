مسلسل الكبير أوي7 الحلقة الخامسة.. أحمد مكي مصاب بفوبيا المرتفعات

انطلق منذ قليل مسلسل الكبير أوي7 الحلقة الخامسة، بطولة الفنان أحمد مكي ورحمة أحمد فرج والتي يذاع علي قناة on عقب أذان المغرب مباشرة، لتظهر إصابة الفنان مكي بفوبيا المرتفعات.

مسلسل الكبير أوي7 الحلقة الخامسة.. إصابة مكي بفوبيا المرتفعات

وشملت مسلسل الكبير أوي7 الحلقة الخامسة، سفر الكبير أوي بصحبة مربوحة إلى مصر واقترحت أن يذهبا إلى برج القاهرة ليرفض الكبير في البداية ويحذر مربوحة من فوبيا الأماكن المرتفعة ولكنها تصمم وتجري على أعلى البرج منطلقة ولكن الكبير يقف بعيدا على الحائط يخشى من الأماكن المرتفعة، لتشده مربوحة بجوارها بعد رفض شديد منه في البداية.

مسلسل الكبيرأوي7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي7، يشارك في بطولته عدد من نجوم الكوميديا ابرزهم: أحمد مكي، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ورحمة أحمد، ومحمد سلام، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبدالرحمن ظاظا، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي، وشهدت الحلقات الأولى من الجزء السابع للمسلسل ظهور عدد من ضيوف الشرف أبرزهم لورديانا و نور اللبنانية ومحمد توب.