ملخص الحلقة 5 مسلسل الكبير أوي7.. أحمد مكي مصاب بفوبيا المرتفعات

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي7، التي جرى إذاعتها منذ قليل على قناة «on» عقب أذان المغرب مباشرة، العديد من المشاهد الكوميدية، نستعرضها خلال السطور التالية.

سفر الكبير ومربوحة إلى مصر

اقترحت استشارية العلاقات الزوجية على الكبير ومربوحة السفر لمكان ما لتجديد حبهما، وبالفعل سافرا في رحلة إلى القاهرة، وعند وصول مربوحة محطة القاهرة تنبهر بها وتظل تصعد وتنزل على السلالم المتحركة، ومن فرحتها بالسفر غنت لعدد من نجوم مصر، أبرزهم شيرين عبدالوهاب ونانسي عجرم وريهام عبدالحكيم.

فوبيا المرتفعات

طلبت مربوحة فور وصولها إلى القاهرة، أن يذهبا إلى برج القاهرة ليرفض الكبير بشدة في البداية خوفا عليها من فوبيا المرتفعات ولكنها تضمن السفر، لتكتشف فور صعودهما البرج أن الكبير هو المصاب بهذه الفوبيا.

بعد نزولهما من البرج يقرر الكبير أن يركبا مركبا في النيل وبسبب غلو سعر المركب بمفردهما اضطر الصعود بمركب جماعية ليصطدم بالضوضاء والأغاني الشعبية والمهرجات، ولكنه يستطيع السيطرة على المركب ويجبرهما على أغاني فيروز ويرقص بصحبة مربوحة.