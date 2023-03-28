ضبط متهم بالنصب على مدرس في سوهاج.. «أوهمه ببيع أرض خارج الزمام»

أوهم مدير مصنع إطارات في سوهاج، مدرسا بقدرته على بيع أرض خارج الزمام واستولى منه على مبلغ 380 ألف جنيه، ولم يف بوعده.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بورود بلاغ من «أحمد. م»، 44 عاما، مدرس ويقيم دائرة مركز البلينا، بتضرره من «أحمد. ع»، 41 عاما، مدير وشريك بمصنع خاص للإطارات، ويقيم دائرة المركز، لقيامه بالنصب عليه والحصول منه على 380 ألف جنيه، نظير بيع مساحة أرض خارج الزمام، مساحتها 20 فدانا جنوب محافظة سوهاج «أملاك دولة».

المتهم لم يف بوعده أو يرد المبلغ

وقال المدرس في بلاغه، إن المتهم لم يف بوعده، ولم يرد المبلغ، وعقب استصدار إذن النيابة العامة جرى ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.