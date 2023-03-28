إصابة طبيب وعامل في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والنارية بسوهاج.. «خلافات جيرة»

اقدم موظف وشقيقته على إصابة طبيب وعامل بعيادته في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والنارية بسبب خلافات الجيرة، إذ تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقي إخطار من مأمور مركز شرطة أخميم، بوجود مشاجرة ومصابين اثنين بشارع الصالحين ببندر أخميم دائرة مركز أخميم.

خلافات الجيرة وراء المشاجرة

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، لموقع البلاغ، وتبين أن طرفي المشاجرة: «طرف أول» «محمد. ع»، 36 عاما، طبيب، يقيم دائرة قسم جرجا، مصاب بطلق ناري بالفخذ الأيسر وفقا للتقرير الطبي المبدئي، و«محمد. ع»، 30 عاما، عامل بالعيادة الخاصة بالأول، ويقيم بناحية دائرة قسم جرجا، مصاب بجرح طعني بالصدر، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة وجرى نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي لإسعافهما، و«طرف ثان» «علاء. ع»، 31 عاما، موظف، وشقيقته «نجلاء»، 37 عاما، ربة منزل، ويقيمان دائرة مركز أخميم.

ضبط طرفي المشاجرة

وجرى ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني «فرد روسي محلي الصنع»، وبحوزة الثانية من الطرف الثاني سلاح أبيض «سكين»، أفاد الطرف الأول باتهام الطرف الثاني بالتعدي عليهما بالضرب وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزة الأول ما أدى لإصابتهما، بسبب خلافات الجيرة، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.