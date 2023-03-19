إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

شهدت ناحية قرية بيت خلاف، دائرة مركز شرطة جرجا جنوب سوهاج، إصابة 4 أشخاص إثر نشوب مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجوار.

مشاجرة في سوهاج

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز جرجا، بين طرفين ووجود مصابين، وتم ضبط المشاركين فيها، وذلك بسبب خلافات الجوار.

مصابين في ناحية بيت خلاف

وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة البحث الجنائي، وقادها رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جرجا، وجود مشاجرة ومصابين في قرية بيت خلاف بمركز جرجا، تبين أن طرفيها كل من طرف أول «حسن م ا م»، 38 سنة، سائق، مصابا برش خرطوش بالساقين، ونجل عمومته «محمد م ا س»، 45 سنة، عامل زراعي، مصابا برش خرطوش بالساق اليسرى والذراع الأيمن، وتم نقلهما لمستشفى جرجا العام، وزوجة الثاني «شربات خ ا ع»، 42 عاما، ربة منزل، مصابة بكدمة في الذراع الأيمن.

وطرف ثان «علي س ا م»، 50 سنة، عامل زراعي، و«رمضان س ا م»، 34 سنة، عامل زراعي، و«محمد س ا م»، 30 سنة، عامل زراعي، مصابا بكدمة بفروة الرأس، والطرفان أبناء عمومه ويقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني «بندقية خرطوش، و2 طلقة من ذات العيار»، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب، واتهم الطرف الأول، الثاني من الطرف الثاني، بإطلاق أعيرة من سلاح خرطوش كان بحوزته، ما نتج عنه إصابتهما بسبب خلافات الجيرة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على الجهات المختصة التي تولت مباشرة التحقيق.