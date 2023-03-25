إصابة شاب في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

أصيب شخص في مشاجرة بين شابين بمركز المراغة بمحافظة سوهاج لخلافات الجيرة، وطعن أحدهما الآخر بسلاح أبيض.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقي إخطارَا من مأمور مركز شرطة المراغة بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة القسم.

الانتقال لموقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث كما دفع مرفق إسعاف سوهاج بسيارة لنقل المصاب، بالانتقال لموقع الحادث تبين وصول المدعو «أمين ر م ي» 36 عاما عامل، ويقيم دائرة مركز المراغة إلى مستشفى سوهاج الجامعي مصاباً، بجرح طعني بالصدر من الناحية اليمنى، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

خلافات الجيرة وراء المشاجرة

وبسؤال والده المدعو «ريان.م.ي.ق» 64 عاما بالمعاش، ويقيم بذات الناحية أتهم المدعو «صابر.ع.م.ح» 26 عاما، عامل ويقيم بذات الناحية بمركز المراغة، بالتعدي على نجله بالضرب بسلاح أبيض سكين، وإحداث إصابته المشار إليها بسبب خلافات الجيرة.

تحرير محضر بالواقعة

تم ضبط المتهم والآداة المستخدمة بإرشاده وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، تحرر محضر بالواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.