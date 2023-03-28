إصابة 4 نتيجة تصادم سيارتي أجرة ونقل بسوهاج

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتي أجرة ونقل بسوهاج، إذ تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بوجود حادث تصادم ومصابان بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز المنشاه.

الانتقال لموقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، كما دفع مرفق إسعاف سوهاج بسيارتي إسعاف لنقل المصابين، فضلا عن وحدة مرور لرفع أثار الحادث.

وبالانتقال لموقع الحادث، تبين أنه أثناء سير السيارة قيادة المدعو «حسين. ر. ح. ع»، سن 39 عاما، سائق، ويقيم بمحافظة قنا، اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بالسيارة نقل قيادة المدعو «أحمد. خ. ا. م» سن 29 عاما، سائق، ويقيم بناحية دائرة المركز.

حصر المصابين وتحرير محضر بالواقعة

ونتج عن الحادث، إصابة كل من قائد السيارة الأولى بكسر بالذراع الأيسر وجرح قطعي بالجبهة، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، و«محمد. غ. م. ا» سن 55 عاما عامل بكسر بالذراع الأيمن وجرح بالرأس، وكدمات متفرقة بالجسم وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة ويقيم بمحافظة قنا، و«أحمد. م. ا. م» سن 17 عاما عامل جرح بالرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«حسين. ع. م» سن 24 عاما عامل بكسر بالساق اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم، يقيمان بمحافظة قنا من مستقلي السيارة الأولى، وجرى نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهم.

وبسؤال قائدي السيارتين والمصابين، أفادا بمضمون ما تقدم، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث وإعادة تسير الطريق.