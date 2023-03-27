رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب «موتوسيكل» بقنا

كتب:

رجب آدم
10:32 م | الإثنين 27 مارس 2023
انقلاب تروسيكل

انقلاب تروسيكل

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، مساء اليوم الاثنين، إثر حادث انقلاب موتوسيكل في قرية أبوشوشة بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

حادث في أبوتشت

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل في قرية أبوشوشة بمركز أبوتشت، وأسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر، وانتقلت الأجهزة الأمنية في مركز أبوتشت وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

أسماء المصابين في الحادث

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين مصرع مصطفی محمد نور الدين، 21 عامًا، من عزبة أبو عايد في أبوتشت، وإصابة عبد الحميد أحمد محمد، 20 عامًا، وتم نقلهما إلى مستشفى أبوتشت المركزي.

حرر محضر بالحادثة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

 

 

 

اقرأ المزيد:

حزن في قنا لوفاة طالب في حادث سير.. والمئات يشيعون جثمانه

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص في قنا

تشييع جثمان شاب من قنا لقي مصرعه في حادث سير بالبحر الأحمر

حزن في قنا لمصرع شاب في حادث سير مع أسرته.. «خطوبته كانت بعد يومين»

حادث قنا اليوم.. أسماء ضحايا انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي

أسماء المصابين في حادث قنا اليوم.. تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي
بقلم رجب آدم