مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب «موتوسيكل» بقنا

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، مساء اليوم الاثنين، إثر حادث انقلاب موتوسيكل في قرية أبوشوشة بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

حادث في أبوتشت

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل في قرية أبوشوشة بمركز أبوتشت، وأسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر، وانتقلت الأجهزة الأمنية في مركز أبوتشت وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

أسماء المصابين في الحادث

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين مصرع مصطفی محمد نور الدين، 21 عامًا، من عزبة أبو عايد في أبوتشت، وإصابة عبد الحميد أحمد محمد، 20 عامًا، وتم نقلهما إلى مستشفى أبوتشت المركزي.

حرر محضر بالحادثة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.