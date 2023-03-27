إصابة 3 فتيات في حادث سير على طريق «طنطا - المحلة» بالغربية

أصيبت 3 فتيات بكدمات وسحجات وجروح وكسور متفرقة، إحداهن حالتها خطيرة، بعد أن صدمتهن سيارة ملاكي أثناء عبورهن طريق «طنطا - المحلة» بالقرب من كارفور، وتم نقلهم إلى مستشفى المنشاوي بطنطا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة 3 فتيات في حادث

تلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، بلاغاً من الأهالي يفيد بإصابة عدة أشخاص بإصابات مختلفة ومتفرقة بعد أن صدمتهم سيارة ملاكي، في حادث سير طريق «طنطا - المحلة».

وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى محل الواقعه، وتبين من المعاينة الأولية، إصابة 3 فتيات، وهن روان البمبي، وتبلغ من العمر 20 عاما، سحجات بالجسم واشتباه ارتجاج بالمخ، وحنين البمبي، وتبلغ من العمر 17 عاما، تعاني من كسر بالذراع الأيمن واشتباه ارتجاج بالمخ وسحجات بالجسم، وتقيمان في قريه شوبر، وميادة محمد، وتبلغ من العمر 21 عاما، كسر بالقدم اليمنى وكدمات وسحجات بالجسم، ومقيمة بمدينة طنطا، بعد أن صدمتهن سيارة ملاكي حال عبورهن طريق «طنطا - المحلة» بالقرب من كارفور، وجرى نقل المصابات إلى مستشفى المنشاوي بطنطا، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

رفع آثار الحادث

كما جرى رفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.