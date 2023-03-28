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موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم

كتب:

ياسمين محمود
12:59 م | الثلاثاء 28 مارس 2023
أحمد مكي

أحمد مكي

بعد إشادات الجمهور بالحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي، بدأ الجميع يتساءل عن موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم

تعرض الحلقة السادسة من مسلسل الكبير أوي 7 على قناة ON اليوم في تمام الساعة 6:15 عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد المره الأولى على القناة ذاتها في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، ويُعرض مره ثانية الساعة 2:00 مساء في اليوم التالي.

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 7

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي 7 سفر الكبير بصحبة مربوحة إلى مصر، وانبهارها بمحطة قطارات مصر فور وصولها ومشاهدة المكان، وتشهد الزيارة الذهاب إلى عدّة أماكن، منها برج القاهرة.

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