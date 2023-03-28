موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم
كتب:
ياسمين محمود
12:59 م | الثلاثاء 28 مارس 2023
أحمد مكي
بعد إشادات الجمهور بالحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي، بدأ الجميع يتساءل عن موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on.
موعد عرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on اليوم
تعرض الحلقة السادسة من مسلسل الكبير أوي 7 على قناة ON اليوم في تمام الساعة 6:15 عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد المره الأولى على القناة ذاتها في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، ويُعرض مره ثانية الساعة 2:00 مساء في اليوم التالي.
أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 7
شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي 7 سفر الكبير بصحبة مربوحة إلى مصر، وانبهارها بمحطة قطارات مصر فور وصولها ومشاهدة المكان، وتشهد الزيارة الذهاب إلى عدّة أماكن، منها برج القاهرة.