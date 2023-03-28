مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 6.. أحمد مكي ومربوحة في جولة بمصر

ينتظر محبي الفنان أحمد مكي، عرض مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 6 بعد جرعة الكوميديا التي قدمتها الحلقة الخامسة، والتي بدأت بنصيحة مستشارة العلاقات الزوجية التي تقدم شخصيتها الفنانة نور كضيف شرف، بأن يسافر الكبير مع زوجته مربوحة معا ليقضيا وقتا مختلفا بعيدا عن الفتور، الذي أصاب علاقتهما بعد مرور عام على الزواج.

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 6

ومن المفترض أن يستكمل مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 6 رحلة الكبير أوي ومربوحة في مصر، التي استقبلتها مربوحة بسعادة كبيرة وبدأت بترتيب أكثر من 5 شنط للسفر، لكن الكبير أوي منعها وسمح لها بأخذ شنطة ملابسها فقط، كما أوضحت أحداث الحلقة الخامسة.

مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 6 يناقش المشكلات بين الأزواج التي تسبب فتورا بين الزوجين بعد مرور فترة على علاقاتهما، وعرض أحد المشاهد في الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير أوي وجود خلافات زوجية بين مستشارة العلاقات الزوجية وزوجها، في الوقت نفسه التي تتدعي فيه غير ذلك أمام الكبير ومربوحة.

موعد مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 6

ويعرض مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الحلقة 6 على قناة on ويأتي بعد أذان المغرب.