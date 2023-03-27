أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 5.. هل يبقى «هجرس» في السجن؟

ساعات قليلة تفصلنا عن أحداث جديدة من المسلسل الكوميدي الكبير أوي 7، الذي تعرض الحلقة الخامسة منه عقب أذان المغرب مباشرة، اليوم الاثنين على قناة ON، بطولة أحمد مكي، حيث انتهت الحلقة الرابعة بالقبض على «هجرس» صديق «جوني».

أحداث مسلسل الكبير أوي الحلقة الخامسة

بعد اقتحام الشرطة المكان بسبب تجهيز الجيم بأجهزة مسروقة، ويتم التحفظ على الأجهزة وإعادتها لصاحبها، ويتقدم «جوني» بعمل محضر في صديقه «هدرس»، وتأخذه الشرطة للحبس ويظل يصرخ مستغيثا بـ«جوني»، وتنتهي الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، ومن المقرر بدء الحلقة الخامسة بعودة الكبير أوي ومربوحة من القسم، واستمرار الأحداث المشوقة والكوميدية لهم لحل الأزمات الزوجية التي تواجههم، بينما يبقى مصير هجرس مجهولا في السجن، فهل ينتهي الأمر بحل الأزمة وخروجه، أم يرفض جوني التصالح ويستمر هجرس في السجن.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة الخامسة والقنوات الناقلة

نستعرض خلال السطور التالية مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة الخامسة والقنوات الناقلة، حيث يعرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة ON في تمام الساعة 6:15 عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد المره الأولى على القناة ذاتها في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، كما يُعرض مرة ثانية الساعة 2:00 مساء في اليوم التالي.