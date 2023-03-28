أسماء المصابين.. تفاصيل إصابة 3 في حادث بالإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية، رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى في مستشفى جامعة قناة السويس، بالتزامن مع استقبال عدد من المصابين في حوادث مختلفة، واستدعاء عدد من الأطباء والأطقم الطبية.

واستقبل قسم الطوارئ في مستشفى جامعة قناة السويس، 3 مصابين في العشرينيات من العمر، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع حاجز خرساني قرب منطقة كيلو 2 بطريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي.

أسماء المصابين في حادث الاسماعيلية

وأصيب في حادث الإسماعيلية: حمدان أحمد شلاقمي 20 سنة مقيم في منطقة حي السلام، مصاب باشتباه كسر بكثف الأيمن، وسعيد محمد علي 19 سنة، مصاب باشتباه كسر الفخذ الأيمن، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم وجرح قطعي بالرأس، ومحمد مصطفى محمد 17 سنة مقيم في منطقة حي السلام، مصاب باشتباه كسر في الذراع الأيمن، وكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم.

إعادة الحركة المرورية للطريق

ودفعت إدارة مرور الإسماعيلية، بسيارة المرور والنجدة، لتأمين مكان الحادث، وإعادة السيولة المرورية إلى الطريق مرة أخرى، وإزاحة السيارة عن نهر الطريق.

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة، فيما أكدت المصادر الطبية استقرار حالة المصابين.