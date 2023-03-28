شهدت مساجد الإسماعيلية إقبالًا كبيرًا من المواطنين على المساجد مع بدء شهر رمضان المبارك قبل 4 أيام بالتزامن مع إعلان مديرية أوقاف الإسماعيلية حالة الطوارئ في كافة المساجد، واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

ويستعرض الوطن مواقيت الصلاة في الإسماعيلية الاثنين 27-3-2023 بحسب الإمساكية التي أعلنت عنها هيئة المساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023

وأصدرت هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 عبر الموقع الرسمي للهيئة بالتزامن مع إعلان مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات المصرية المختلفة.

أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023

وأعلنت هيئة المساحة المصرية موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في تمام الساعة 4:19 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقرى.

موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023

كما أعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد اذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في تمام الساعة 11:57 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقري.

موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023

كما أعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد اذان العصر في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 3:27 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقري.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023

كما أعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد اذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 06:07 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقري.

موعد أذان العشاء في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023

كما أعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد اذان العشاء في الإسماعيلية اليوم الاثنين في تمام الساعة 04:26 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقري.

عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 28-3-2023

ويؤدي المسلمون الصيام في محافظة الإسماعيلية لمدة 14 ساعة متواصلة من اذان فجر الثلاثاء وحتي اذان المغرب من نفس اليوم.