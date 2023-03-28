عمدة «كييف»: انفجارات ضخمة تهز عدة مناطق بالعاصمة الأوكرانية
كتب:
أسماء العيسوي
03:04 ص | الثلاثاء 28 مارس 2023
العاصمة الأوكرانية «كييف»
أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل، نقلا عن عمدة العاصمة الأوكرانية «كييف»، بوقوع انفجارات ضخمة هزت عدة مناطق بالمدينة.
إصابة 4 أشخاص جراء قصف أوكراني في «ميليتوبول»
وكانت إدارة مدينة ميليتوبول، أعلنت أمس الاثنين، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت المدينة في الساعة 8:15 صباحا بتوقيت موسكو، وتضرر مبنى قريب من إحدى المؤسسات التعليمية.
وقالت إن القصف تسبب في إصابة 4 أشخاص، بينما تعرض مبنى قريب من الكلية متعددة التخصصات، إلى دمار جزئي، مع تضرر عدة منازل أخرى.