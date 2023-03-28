مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 سادس أيام رمضان

انطلق سادس أيام شهر رمضان المبارك، ما يتبعه ضرورة معرفة مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 28-3-2023، إذ يحرص الكثير من المسلمين، على أداء الفروض الخمس في مواقيتها، فضلا عن معرفة موعد أذان الفجر للصوم، بالإضافة إلى موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في موعده الصحيح.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 28-3-2023

فجر 26: 4

ظهر 12:05

عصر 3:36

المغرب 6:17

العشاء 7:36

موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم

ويبدأ موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في الساعة 4:26 فجراً ومعه بداية صوم سادس أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر في الإسكندرية

ويعد موعد أذان الظهر في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في الساعة 12:05 بحسب سادس أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان العصر في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 28-3-2023

ويلي ذلك موعد أذان العصر في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 الذي يكون مع الساعة 3:36 عصرا.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية

ومع موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 الذي يأتي في التوقيت 6:17 مساءا، يكون موعد الفطار.

عدد ساعات الصيام في الإسكندرية

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في سادس أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة و11 دقيقة على أن تزيد بمرور الأيام.