تعرف على الإجازات المتبقية في شهر رمضان 2023

دائما ما ينتظر جميع المسلمين في مختلف أنحاء العالم شهر رمضان بفارغ الصبر، وفيه يرغب عدد كبير من الناس في الحصول على الإجازات الرسمية، بحثًا عن الراحة خلال فترة الصيام، ليصبح السؤال الأول الذي يطرحه الآلاف في مصر، هو مواعيد الإجازات الرسمية في رمضان 2023.

وتستعرض «الوطن» الإجازات الرسمية في رمضان 2023، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان، بالتزامن مع انطلاق شهر الصوم.

الإجازات الرسمية في رمضان 2023

فيما يخص الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2023 فإنّها تشمل الآتي:

لا يوجد أيّ إجازات رسمية في الأيام المتبقية من شهر مارس 2023 سوى الإجازات الرسمية الجمعة والسبت.

موعد إجازة شم النسيم 2023: الاثنين الموافق 17 أبريل المُقبل.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2023: تبدأ الجمعة الموافق 21 أبريل وتستمر 3 أيام حيث تنتهي الأحد 23 أبريل المُقبل.

الإجازات الرسمية في شهر أبريل

لا تقتصر الإجازات الرسمية في شهر أبريل على إجازة شم النسيم، وعيد الفطر فقط، لكنه يشمل أيضًا إجازة عيد تحرير سيناء الذي يوافق 25 أبريل 2023.

الإجازات الرسمية في شهر مايو

ويحتضن شهر مايو إجازة وحيدة فقط، وهي عيد العمال التي توافق يوم الاثنين 1 مايو 2023، التي من المتوقع أن يتم ترحيلها إلى يوم الخميس 4 مايو المُقبل.

الإجازات الرسمية في مصر

وفيما يخص الإجازات الرسمية في مصر 2023 حتى نهاية العام فإنّها تشمل الإجازات التالية:

إجازة عيد الأضحى المبارك: تبدأ من الثلاثاء 27 يونيو وحتى السبت 1 يوليو 2023.

إجازة عيد ثورة 30 يونيو يوافق الخميس 29 يونيو نظرًا لأنّ الجمعة أجازة رسمية.

إجازة رأس السنة الهجرية: توافق الأربعاء 19 يوليو 2023.

إجازة عيد ثورة 23 يوليو: توافق يوم الأحد 23 يوليو 2023.

إجازة المولد النبوي الشريف: توافق الأربعاء 27 سبتمبر 2023.

إجازة 6 أكتوبر: وتوافق الخميس 5 أكتوبر نظرًا لأنّ الجمعة أجازة رسمية.