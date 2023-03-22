الرئيس السيسي يمازح أهالي طلبة الشرطة: «عايزيني أنزلهم أجازة ولا إيه؟»

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تدريبات طلاب أكاديمية الشرطة وكيفية تعاملهم وسيطرتهم مع وجود الموانع المائية، وتلا ذلك زيارته إلى نادي الفروسية، حيث استمع فيها لشرح تفصيلي لأنواع الخيول العربية الأصيلة التابعة لخيالة الأكاديمية.

الرئيس السيسي يهنئ أهالي الطلبة بشهر رمضان

وفي نهاية جولته، حرص الرئيس السيسي على زيارة أهالي الطلبة والطلبة المستجدين، لتهنئتهم بالتحاق أبنائهم بأكاديمية الشرطة، وكذا بحلول شهر رمضان المبارك.

ورحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بأهالي الطلبة، ووجّه لهم الشكر في تشجيعهم لأبنائهم حتى يلتحقوا بالأكاديمية، مشيرًا إلى أن الالتحاق بالأكاديمية أمر عظيم: «هتشوفوا خلال 3 شهور الأجازتين ثلاثة اللي شوفتوهم فيهم، شوفتوا الفرق قد إيه والتغيير قد إيه، اطمنوا عليهم وإحنا مطمنين معاكم وبنهنيكم عليهم، أنهم شباب وشابات حاجة تفرح».

أضاف السيسي، خلال جولة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة فجر اليوم، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»: «إحنا جينا بدري شوية علشان نقول لهم كل سنة وانتو طيبين، وكل التدريبات اللي شوفناها كانت حاجة تطمن وتفرح، بشكركم مرة تانية، وبيقولولي أنت اللي هتنزلهم أو متنزلهمش، أنا مش عارف!، أنتوا عايزين تاخدوهم ولا إيه؟».

واستطرد: «أنا بقول لوزير الداخلية، الناس هتيجي وإحنا نقولهم لا، وهما هينزلوا معاكم إن شاء الله وكل سنة وانتو طيبين».