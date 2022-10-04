ريهام الشنواني: اشتغلت مضيفة جوية قبل التمثيل وواخدة أجازة بدون مرتب

حكت الفنانة ريهام الشنواني كواليس التحاقها بالوسط الفني بعدما عملت لفترة مضيفة جوية في إحدى شركات الطيران، لافتة إلى أنها أثناء عملها وجدت إعلانا عن تلقي مركز الإبداع لدفعة جديدة من المتدربين تحت قيادة الدكتور خالد جلال، مشيرة إلى أنها تقدمت بالفعل وأرسلت سيرتها الذاتية ومرفق معها صورتها الشخصية وتلقت اتصالات من فريق عمل المخرج الدكتور خالد جلال وتواصلوا معها والتحقت بورشة مركز الإبداع.

لم تترك العمل كمضيفة طيران حتى الآن

وأوضحت ريهام الشنواني خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc»، أنها لم تترك العمل كمضيفة طيران حتى الآن، لافتة إلى أنها حصلت على إجازة بدون مرتب من أجل العمل كممثلة، مشيرة إلى أنها كانت مضيفة جوية وترافق الركاب خلال الرحلات الجوية على الطائرة.

وأكدت ريهام الشنواني أنها استفادت من تعاملاتها مع ركاب الطائرات أثناء الرحلات الجوية، لافتة إلى أن العمل كمضيفة طيران جعلها تكتسب الجرأة والثقة.