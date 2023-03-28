تعرف على أفضل الأدعية للميت في شهر رمضان

الدعاء أحد أفضل العبادات التي يفعلها الفرد للتقرب إلى الله عز وجل، سواء في شهر رمضان أو في غيره، ودعاء للميت في رمضان هو أفضل ما يقدمه الإنسان الذي فقد عزيزا عليه، فيدعوا له بأفضل الأدعية التي تصل له ويصل رحمه حتى بعد الوفاة.

دعاء للميت في رمضان

ومن دعاء للميت في رمضان يمكن ترديده:

«اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار، اللهم أفسح له قبره ومد بصره وافرش قبره من فراش الجنة».

«اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره».

«يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال، اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها».

اللهم إنّ ميّتنا في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق.

صيغ دعاء للميت

بعض صيغ دعاء للميت في رمضان التي يمكن الاستعانة بها:

اللهم اغفر له وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.

اللهمّ إنّه نَزَل بك وأنت خير منزولٍ به وأصبح فقيرًا إلى رحمتك وأنت غنيٌّ عن عذابه.

اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة. اللهم آنس وحدته، وآنسه في وحشته، وآنسه في غربته.

اللهم أنزله منزلًا مباركا، وأنت خير المنزلين وأنزله منازل الشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقًا.