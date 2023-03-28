مسلسل عملة نادرة الحلقة 5.. نيللي كريم تذهب لمنزل حسن أبو عصايا

توالت أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 5 بطولة نيللي كريم، إذ ذهبت «أنس» لتنادي «نادرة» وتجلس معهم وتكتشف عدم وجود نادرة في حجرتها وترى بقايا أشياء مبعثرة على الأرض، وتخبر أنس والدتها وبدورها تخبر زوجها عبد الجبار باختفاء نادرة و يتهم عائلة أبو عصايا باختطاف نادرة.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 5 بطولة نيللي كريم

وجاء ضمن أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 5، أمر عبدالجبار بغلق جميع منافذ النجع وتفتيش المنازل والمسجد والمدرسة بعدما علم بما حدث، ثم يرى «عبيدة» الفنان محمود عبدالرازق، نادرة مع رضيعها في أحد شوارع النجع الضيقة ويستقبلها في منزل عائلته وترحب بها والدته.

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 5 بطولة نيللي كريم

يقرر حسن أبو عصايا الذهاب لـ عبدالجبار وإيضاح حقيقة الأمر له بهدوء وروية وسط معارضة من الجميع، ثم يتفاجأ حسن أبو عصايا بوجود نادرة ورضيعها بمنزله فور عودته من لقاء عبدالجبار.