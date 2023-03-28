النيابة تأمر بتشريح جثة ربة منزل للاشتباه في وفاتها جنائيا بالوايلي

قررت النيابة العامة، نقل جثة ربة منزل توفيت داخل مستشفى الدمرادش بعد إصابتها بحالة إعياء شديدة داخل منزلها بدائرة قسم الشرطة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه.

كما قررت النيابة العامة، إجراء تحليل الكشف عن السموم وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وهل تتهم أحدًا بالتسبب في الوفاة من عدمه.

تفاصيل البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الوايلي إخطارًا من مستشفى الدمرداش يفيد بوصول ربة منزل مصابة بحاله إعياء شديدة ووفاتها أثناء محاولة إسعافها، وأضاف الإخطار بالاشتباه في الوفاة، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «ن. م» في بداية العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين سلامة جميع منافذ المنزل، وخلو الجثمان من ثمة إصابات ظاهرية، وتمّ تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرَت قراراتها المتقدمة.