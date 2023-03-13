وفاة طالب أصيب بإعياء بعد مشاجرة مع أسرته في الوايلي.. «مات بين أيديهم»

تمتمات يصحبها استغاثة لطالب عشريني في حجرته بمنطقة الوايلي، يطلب فيها من أسرته نجدته بعد أن شعر بحالة إعياء شديدة، عقب دخوله في مشاجرة معهم، وقرر الانسحاب إلى غرفته بعيدًا عنهم.

استغاثة الابن

سمع أفراد الأسرة استغاثة نجلهم «بكري.ع» 24 عامًا، وعندما دخلوا غرفته، وجدوه ملقى على سريره، مصابا بحالة إعياء شديدة.

في البداية لم تفهم الأسرة ما أصاب الشاب المجني عليه فأسرعوا بنقله إلى المستشفى أملا في إنقاذه، وخلال المسافة بين المنزل والمستشفى فقد الشاب وعيه بشكل كامل.

فشل محاولات إنقاذ حياته

وبعد وصولهم إلى المستشفى، لم يستطع الطبيب أن ينقذ حياة الشاب، وأخبر أسرته بوفاته قبل الوصول إلى المستشفى، لينهاروا باكين.

أخذ عينة من المتوفى

وقام مسؤولو المستشفى بإبلاغ قسم شرطة الوايلي، وحضرت قوة أمنية على الفور وطلبت أخذ عينة من دماء الشاب، لبيان أسباب الوفاة، وبسؤال أسرته ومناقشتهم أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهما قبل نحوي نصف ساعة من استغاثته بهم.

التحقيق في الواقعة

وتحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.